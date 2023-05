Neue „Spur“ für Stromautobahn ins Weinviertel

Das neue Umspannwerk sichert die Versorgung für knapp 10.000 Haushalte - was höchst an der Zeit ist. Denn durch die rasch wachsende Zahl von Photovoltaik- und Windenergieanlagen ist das Leitungsnetz im Weinviertel bereits an seine Grenzen geraten: Bis 2030 rechnet man seitens Netz NÖ mit einer Mehrleistung von bis zu 2700 Megawatt erneuerbarer Energie - das entspricht der Leistung von etwa zehn Donaukraftwerken. Durch die Investition von 14 Millionen Euro in Lassee ist die „Stromautobahn“ in diesem Bereich jetzt ausgebaut.