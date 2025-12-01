Vorteilswelt
Influencer killed

Perpetrator now says: “I loved her after all”

Nachrichten
01.12.2025 11:32
Patrick M. and Stefanie P. - the young man allegedly killed his ex-girlfriend. Last weekend, the ...
Patrick M. and Stefanie P. - the young man allegedly killed his ex-girlfriend. Last weekend, the woman's body was found hidden in a trolley in a wooded area in Slovenia.

The prison hearing against the young man who allegedly killed his ex-girlfriend on the morning of November 23 took place at 11 am. Viennese lawyer Astrid Wagner took over his defense shortly beforehand. "My client says that he doesn't understand what happened."

Last Saturday, the anxiety and desperate search for Stefanie P., who had been missing from Graz for almost a week at the time, came to a horrific end: Patrick M., the ex-boyfriend of the well-known young influencer, made a terrible confession to the police: "Yes, it's true, I killed Stefi." On the morning of November 23, in her apartment - after she had come home from a party.

The 31-year-old claimed in interrogations that the crime had happened in the course of a jealousy dispute...

Patrick M. and Stefanie P. - the young man is said to have strangled his ex-girlfriend. Last ...
Patrick M. and Stefanie P. - the young man is said to have strangled his ex-girlfriend. Last weekend, the woman's body was found hidden in a trolley in a wooded area in Slovenia.(Bild: https://www.instagram.com/badgalfani, Krone KREATIV)

He stood by this responsibility, even at his prison hearing, which took place on Monday at the Graz Regional Criminal Court. In the presence of his lawyer Astrid Wagner.

Stefanie P.'s apartment is located in this housing estate in Graz.
Stefanie P.'s apartment is located in this housing estate in Graz.

"I didn't want to do this..."
 The well-known defense lawyer had previously visited the former freight forwarding employee and waiter in custody for the first time and had a long conversation with him. "My client is completely broken, he doesn't understand what happened," she says, and: "He keeps sobbing that he loved Stefanie P. endlessly - and still does."

My client is completely broken. He says he doesn't understand what happened.

Anwältin Astrid Wagner

And he affirms: "I was so shocked when I suddenly saw Stefi lying motionless in front of me." In a "total state of trance", he then claims to have concealed his actions - packing the body into a trolley and then hiding it in a wooded area in Slovenia ...

Patrick M. is facing a charge of murder - and thus a sentence of life imprisonment.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

