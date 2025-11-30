Vorteilswelt
Auto voller Flaschen

Schnapsdiebe nach Festnahme wieder auf freiem Fuß

Tirol
30.11.2025 09:15
Im Zuge einer Fahndung konnte das verdächtige Duo ausgeforscht werden. (Symbolbild)
Im Zuge einer Fahndung konnte das verdächtige Duo ausgeforscht werden. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Zwei mutmaßlichen Schnapsdieben konnte die Polizei das Handwerk legen: Nach einem Coup in Osttirol wurden die Rumänen (36 und 40 Jahre) im Zuge einer Fahndung im benachbarten Kärnten ausgeforscht und festgenommen. Inzwischen befinden sich die beiden Verdächtigen aber wieder in Freiheit.

Bereits am frühen Freitagnachmittag hatte ein Mitarbeiter eines Geschäftes im Osttiroler Dölsach einen versuchten Ladendiebstahl gemeldet. Die zunächst unbekannten Täter wurden erwischt und ergriffen mit einem Auto die Flucht. Die Polizei leitete daraufhin sofort Fahndungsmaßnahmen in der Region und im benachbarten Kärnten in die Wege.

Die beiden Insassen, Rumänen im Alter von 36 und 40 Jahren, wurden schließlich festgenommen.

Ermittler von der Polizei

In Kärnten klickten die Handschellen
Diese waren letztlich von Erfolg gekrönt. Der Fluchtwagen geriet ins Visier einer Streife der Polizeiinspektion Greifenburg in Kärnten. Im Fahrzeug befanden sich zahlreiche Flaschen Spirituosen im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. „Die beiden Insassen, Rumänen im Alter von 36 und 40 Jahren, wurden schließlich festgenommen“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Verdächtige geständig und frei
Die Verdächtigen hätten sich im Rahmen der Einvernahmen geständig gezeigt. „Nach Abschluss der Erstermittlungen wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freien Fuß gesetzt“, so die Polizei weiter.

Die Ersterhebungen hätten ergeben, dass die Spirituosen von einem Diebescoup in einem Handelsbetrieb in Debant stammen. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen.

Hubert Rauth
