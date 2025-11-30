Blau-Weiß Linz sacks coach Mitja Mörec

The "negative development with six defeats in a row recently" had made the move necessary, explained sporting director Christoph Schößwendter: "We were confident that we could achieve a turnaround together, but unfortunately the trend was going in the negative direction. We can't be satisfied with ten points after 15 rounds and five points behind 11th place, so this release is necessary. I would like to thank Mitja for his commitment and wish him all the best for the future."