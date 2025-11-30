After 1:3 at GAK
Blau-Weiß Linz sacks coach Mitja Mörec
Now it has happened! Blau-Weiß Linz sack their head coach. Mitja Mörec has been sacked by the Upper Austrians after yesterday's 3-1 defeat at GAK.
The "negative development with six defeats in a row recently" had made the move necessary, explained sporting director Christoph Schößwendter: "We were confident that we could achieve a turnaround together, but unfortunately the trend was going in the negative direction. We can't be satisfied with ten points after 15 rounds and five points behind 11th place, so this release is necessary. I would like to thank Mitja for his commitment and wish him all the best for the future."
Mörec took over as head coach of the Blue & Whites in the summer. He played 18 competitive matches, winning six and drawing one. Eleven times his team left the pitch as losers.
The current danger of relegation cannot be ignored.
After 15 games, Blau-Weiß have ten points and are in last place - five points behind second-last GAK.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.