Lenker unter Drogen: Flucht endet in Sackgasse!

Wilde Flucht mit gefährlichen Szenen

Es war dies der Beginn einer wilden Verfolgungsjagd. „Die Fahrt führte folglich über die B178 Loferer Straße von Söll über Itter nach Hopfgarten im Brixental, wo der Wagen auf der B170 Brixentalstraße ins Schleudern geriet und sich 90 Grad um die Achse drehte. Trotzdem setzte der Lenker seine Flucht weiter fort. Diese endete schließlich in einer Sackgasse am Glantersberg“, schildert die Exekutive die spektakulären Szenen.