Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 15 Kilometern

Lenker unter Drogen: Flucht endet in Sackgasse!

Tirol
29.11.2025 14:36
Von Söll bis zum Glantersberg in Hopfgarten verfolgte die Polizei den Drogenlenker (Symbolbild).
Von Söll bis zum Glantersberg in Hopfgarten verfolgte die Polizei den Drogenlenker (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Eine wilde und vor allem spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Samstag ein 18-jähriger Probeführerschein-Besitzer im Tiroler Unterland: Der Verdächtige, der so wie seine zwei Begleiter unter Drogen stand, raste vor einer Streife davon. Eine gefährliche Verfolgungsjagd endete erst nach rund 15 Kilometern – in einer Sackgasse!

0 Kommentare

Kurz nach 22.30 Uhr geriet der Pkw des jungen Mannes, der in Söll (Bezirk Kufstein) vom Parkplatz der Bergbahnen in Richtung Kreisverkehr fuhr, ins Visier der Polizeistreife. Die Beamten wollten den Lenker kontrollieren und fuhren ihm nach. Als der 18-jährige Verdächtige dies bemerkte, trat er aufs Gaspedal und raste davon.

Wilde Flucht mit gefährlichen Szenen
Es war dies der Beginn einer wilden Verfolgungsjagd. „Die Fahrt führte folglich über die B178 Loferer Straße von Söll über Itter nach Hopfgarten im Brixental, wo der Wagen auf der B170 Brixentalstraße ins Schleudern geriet und sich 90 Grad um die Achse drehte. Trotzdem setzte der Lenker seine Flucht weiter fort. Diese endete schließlich in einer Sackgasse am Glantersberg“, schildert die Exekutive die spektakulären Szenen.

Zitat Icon

Alle drei Insassen gestanden, vor Antritt der Fahrt eine geringe Menge Cannabis konsumiert zu haben.

Ermittler von der Polizei

Neben dem 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer befanden sich noch zwei weitere Personen (17 und 18 Jahre) im Wagen. „Alle drei Insassen gestanden, vor Antritt der Fahrt eine geringe Menge Cannabis konsumiert zu haben. Eine ärztliche Untersuchung im Bezirkskrankenhaus Kufstein bestätigte dies“, so die Ermittler weiter.

Mit 100 km/h durch 30er-Zone im Ort
Dem Lenker sei freilich der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt worden. Unter anderem war er laut Polizei im Zuge der Flucht mit 155 km/h durch eine 80er-Zone gebrettert. Im Ortsgebiet von Itter (30er-Zone) brachte er es auf 100 km/h.

Lesen Sie auch:
Im Zuge des Einsatzes gaben die Polizisten Warnschüsse ab (Symbolbild).
Verfolgung in Tirol
Alkolenker flüchtet über Skipiste – Schussabgabe!
14.11.2025
50 Kilometer gejagt
Nerven wegen Polizei verloren: Flucht über Grenze!
31.10.2025

Auf den 18-Jährigen warten zahlreiche Anzeigen und eine saftige Strafe. Auch seine Mitfahrer wurden wegen Suchtmittelkonsums angezeigt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.851 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
112.276 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
104.501 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf