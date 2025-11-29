Lenker unter Drogen: Flucht endet in Sackgasse!

Eine wilde und vor allem spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Samstag ein 18-jähriger Probeführerschein-Besitzer im Tiroler Unterland: Der Verdächtige, der so wie seine zwei Begleiter unter Drogen stand, raste vor einer Streife davon. Eine gefährliche Verfolgungsjagd endete erst nach rund 15 Kilometern – in einer Sackgasse!
Kurz nach 22.30 Uhr geriet der Pkw des jungen Mannes, der in Söll (Bezirk Kufstein) vom Parkplatz der Bergbahnen in Richtung Kreisverkehr fuhr, ins Visier der Polizeistreife. Die Beamten wollten den Lenker kontrollieren und fuhren ihm nach. Als der 18-jährige Verdächtige dies bemerkte, trat er aufs Gaspedal und raste davon.
Wilde Flucht mit gefährlichen Szenen
Es war dies der Beginn einer wilden Verfolgungsjagd. „Die Fahrt führte folglich über die B178 Loferer Straße von Söll über Itter nach Hopfgarten im Brixental, wo der Wagen auf der B170 Brixentalstraße ins Schleudern geriet und sich 90 Grad um die Achse drehte. Trotzdem setzte der Lenker seine Flucht weiter fort. Diese endete schließlich in einer Sackgasse am Glantersberg“, schildert die Exekutive die spektakulären Szenen.
Alle drei Insassen gestanden, vor Antritt der Fahrt eine geringe Menge Cannabis konsumiert zu haben.
Ermittler von der Polizei
Neben dem 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer befanden sich noch zwei weitere Personen (17 und 18 Jahre) im Wagen. „Alle drei Insassen gestanden, vor Antritt der Fahrt eine geringe Menge Cannabis konsumiert zu haben. Eine ärztliche Untersuchung im Bezirkskrankenhaus Kufstein bestätigte dies“, so die Ermittler weiter.
Mit 100 km/h durch 30er-Zone im Ort
Dem Lenker sei freilich der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt worden. Unter anderem war er laut Polizei im Zuge der Flucht mit 155 km/h durch eine 80er-Zone gebrettert. Im Ortsgebiet von Itter (30er-Zone) brachte er es auf 100 km/h.
Auf den 18-Jährigen warten zahlreiche Anzeigen und eine saftige Strafe. Auch seine Mitfahrer wurden wegen Suchtmittelkonsums angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.