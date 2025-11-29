Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Herzog: JETZT ins kalte Wasser stoßen!

Fußball International
29.11.2025 06:55
Andreas Herzog sagt, dass JETZT der richtige Zeitpunkt ist, um die U17-Helden in der Bundesliga ...
Andreas Herzog sagt, dass JETZT der richtige Zeitpunkt ist, um die U17-Helden in der Bundesliga zu sehen.(Bild: AP/AP, Mario Urbantschitsch)

„Krone“-Kolumnist Andreas Herzog fordert in seiner Samstags-Kolumne: Stoßt unsere U17-Helden ins kalte Wasser!

0 Kommentare

Zuerst herzliche Gratulation an das ganze U17-Team zu dieser fantastischen Reise, die mit Silber belohnt wurde. Jetzt gilt es, den Erfolg ordentlich zu genießen – und dann im Alltag härter zu trainieren als jemals zuvor. Denn ein spektakuläres Turnier garantiert dir nichts! Gefordert sind aber auch die Vereine – JETZT ist der richtige Zeitpunkt, um diesen Burschen eine Chance in der Bundesliga zu geben.

(Bild: ÖFB | Andreas Pichler)

Einfach ins kalte Wasser
Dann sehen unsere Youngsters auch, dass zwischen einer U17 auf Topniveau zur höchsten heimischen Liga nochmals ein ordentlicher Unterschied punkto Energie und Physis besteht – das kann ein wichtiger Augenöffner sein. Und wenn ich die Standardphrasen höre, dass man die Talente behutsam aufbauen, nicht verheizen will, muss ich sagen: Schwachsinn! Ein guter Spieler setzt sich mit 17 Jahren genauso durch, man muss die Burschen einfach ins kalte Wasser stoßen.

Lesen Sie auch:
Daniel Frauscher (links) und Johannes Moser bescherten Österreich mit ihren Teamkollegen ein ...
U17-WM: Der Tag danach
Lob für ÖFB-Helden, aber Ärger über zwei Szenen
28.11.2025
Krone Plus Logo
U17-Helden
„Wir haben in Österreich einen Hype ausgelöst“
28.11.2025
0:1 im WM-Finale
Österreichs U17 sorgt für Rekordzahlen im ORF
28.11.2025

Was übrigens auch für den Umgang mit Medien gilt. Wenn ein Verein dem besten Torschützen und zweitbesten Spieler des Turniers quasi ein Interviewverbot erteilt, ist das eine verpasste Chance. Für mich war es speziell als ganz junger Spieler immer eine Auszeichnung, wenn sich jemand für deine Leistungen interessiert hat. Wir dürfen den Nachwuchs nicht überbeschützen – ein Yamal hatte auch keinen Aufpasser. Auf der anderen Seite wird dann geklagt, dass es keine Typen mehr im Fußball gibt. Ein Maulkorb ist bereits der erste Schritt in diese Richtung.

Porträt von Andreas Herzog
Andreas Herzog
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
184.693 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
110.363 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.157 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
648 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Fußball International
Das wäre ein Hammer!
Spektakuläre Rückkehr bei Krisen-Klub Liverpool?
„Krone“-Kolumne
Herzog: JETZT ins kalte Wasser stoßen!
Hier im Liveticker:
Barcelona gegen Deportivo Alaves ab 16.15 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-Ticker
Leverkusen gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-Ticker
Konferenz mit Bayern und Hoffenheim ab 15.30 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf