Herzog: JETZT ins kalte Wasser stoßen!

Was übrigens auch für den Umgang mit Medien gilt. Wenn ein Verein dem besten Torschützen und zweitbesten Spieler des Turniers quasi ein Interviewverbot erteilt, ist das eine verpasste Chance. Für mich war es speziell als ganz junger Spieler immer eine Auszeichnung, wenn sich jemand für deine Leistungen interessiert hat. Wir dürfen den Nachwuchs nicht überbeschützen – ein Yamal hatte auch keinen Aufpasser. Auf der anderen Seite wird dann geklagt, dass es keine Typen mehr im Fußball gibt. Ein Maulkorb ist bereits der erste Schritt in diese Richtung.