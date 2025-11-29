Acht weitere Paare haben Final-Trümpfe in der Hand

Die „Tiroler Watter-Krone“ ging am Donnerstag in Ebbs in die zweite Runde. Viel Können, aber auch eine Portion Glück war nötig, um im großen Turnier zu bleiben. Weiter geht es am 7. Dezember in St. Johann.
Hier ein triumphierendes Schmunzeln, daneben ein enttäuschtes Kopfschütteln – auch das zweite Ausscheidungsturnier im Sattlerwirt in Ebbs bot viele Emotionen. Vor allem aber Spaß am Kartenspiel, das wie kaum ein anderes Tirol prägt.
Wie man eine Niederlage „verdaut“
„Jetzt brauchen wir zwei Schnapserl für die Schmerzen“, nahmen Katharina Huber aus Ebbs und Elisabeth Mauracher aus Kufstein ihre Niederlage mit Humor. Auch Unternehmer-Legende Toni Rieder war mit dem Glücksvogerl nicht per Du und seufzte nach drei Niederlagen en suite: „Ja, einen einzigen Fehler haben wir gemacht – aber sonst halt keine guten Karten bekommen.“
Souveränes Ehepaar mit zweitem Anlauf
Herz, Laub, Schell, Eichel gehören für Alois und Michaela aus Hart im Zillertal zum Leben, in etlichen Turnieren ging das Ehepaar siegreich hervor. Ausgerechnet beim Heimspiel, dem Auftakt der „Tiroler Watter-Krone“ in Strass, klappte es ganz und gar nicht. Am Donnerstag in Ebbs holten sie sich aber souverän einen Platz unter den ersten acht Paaren, damit ist die Teilnahme am Finale am 30. Jänner in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck gesichert.
83-jähriger Toni fürchtet keine Watter-Konkurrenz
Das Teilnehmerfeld war wie immer bunt gemischt – Watten verbindet eben die Geschlechter und die Generationen. „Ich bin beim Watterclub Unterland, da war natürlich auch die Teilnahme bei diesem Turnier Pflicht“, hoffte Toni Polin aus Ebbs auf gute Karten. Mit 83 Jahren dürfte er der älteste Teilnehmer sein.
Beim Sattlerwirt wird auch sonst gekartet
Für die Hausherren vom Sattlerwirt, Birgit und Harald Astner, war es fast eine Selbstverständlichkeit, die „Krone-Watter-Familie“ aufzunehmen. „Das Kartenspielen im Wirtshaus ist weniger geworden, aber ein fixer Stammtisch ist jeden Sonntag mit Freude dabei“, erzählt Birgit.
Letztlich strahlten acht Paare über den Finalplatz (siehe Kasten). Im 30. Jänner geht es dann um Preise im Gesamtwert von mehr als 27.000 Euro.
Der nächste Termin, die Bezirksausscheidung Kitzbühel, findet am Sonntag, 7. Dezember, ab 14 Uhr im Gasthof Schöne Aussicht in St. Johann statt.
Alle Infos zum Turnier, den Spielterminen und der Anmeldung unter www.watterkrone.at
