Acht weitere Paare haben Final-Trümpfe in der Hand

Souveränes Ehepaar mit zweitem Anlauf

Herz, Laub, Schell, Eichel gehören für Alois und Michaela aus Hart im Zillertal zum Leben, in etlichen Turnieren ging das Ehepaar siegreich hervor. Ausgerechnet beim Heimspiel, dem Auftakt der „Tiroler Watter-Krone“ in Strass, klappte es ganz und gar nicht. Am Donnerstag in Ebbs holten sie sich aber souverän einen Platz unter den ersten acht Paaren, damit ist die Teilnahme am Finale am 30. Jänner in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck gesichert.