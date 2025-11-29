Kommen und Gehen in der steirischen Disco-Szene

Die Nachtgastronomie ist spätestens seit Corona einem starken Wandel unterworfen. Das führt auch in der steirischen Disco-Szene laufend zu Veränderungen. Neuigkeiten für Nachtschwärmer gibt es aktuell etwa in Hartberg, Feldbach und Graz.
Die Glanzzeiten der Großraumdiscos sind vorbei – zumindest hat sich, wie schon öfters berichtet, die Nachtgastro spätestens mit Corona stark gewandelt. Das führt auch in der steirischen Disco-Szene laufend zu Umbrüchen.
Staffelübergabe im Excalibur
In Hartberg etwa verabschieden sich zwei leidenschaftliche Nachtgastronomen nach 13 Jahren als Köpfe der Kultdisco Excalibur. Markus Käfer und Matthias Kopper haben das Lokal verkauft – das Excalibur wird aber vom neuen Inhaber weitergeführt. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ werde man sich aus dem Nachtleben zurückziehen, so Markus Käfer.
„Das ,Excl’ war unser Leben und wir haben unzählige schöne Erinnerungen an die letzten 13 Jahre. Aber alles hat irgendwann ein Ende.“ Käfer betont auch, dass es kein „Notverkauf“ gewesen sei: „Der Käufer ist schon vor zwei Jahren auf uns zugekommen und wir haben lange überlegt. Wir haben ja trotz herausfordernder Zeiten immer positiv bilanziert.“ Verändert habe sich in den letzten Jahren aber viel: „Die goldenen Zeiten in der Nachtgastro sind sicher vorbei, aber geben wird es sie immer. Die Jugend geht heute halt weniger fort, man muss laufend spezielle Events anbieten.“
Am 10. Jänner lädt man zum „letzten Tanz“ bzw. zur Übergabe-Party ins Excalibur – „für mich wird das ein sehr emotionaler Abschied“, sagt Käfer.
Sperrstunde in Feldbach
Ein Verlust für Nachtschwärmer bahnt sich indes in der Südoststeiermark an. Die Gerüchteküche hat schon lange gebrodelt, jetzt bestätigen es die Betreiber: Die Disco Max in Mühldorf bei Feldbach – die einzige Großraumdisco im Bezirk – schließt im Jänner. Zumindest der Vollbetrieb endet, einzelne Events könnten noch stattfinden, solange sich kein neuer Mieter für die Discofläche gefunden hat.
Der angrenzende Tanz- und Partystadl Yoyo ist davon nicht betroffen und bleibt wie gewohnt offen, „und wir haben einige Neuerungen geplant“, betont Betreiber Andreas Neuhold.
Bis zur großen Abschiedsparty am 10. Jänner wird im Max aber noch ordentlich gefeiert, unter anderem bei einem großen Perchtenlauf am 5. Dezember.
Event Fabrik startet in Graz
Einen Neustart gibt es hingegen am 6. Dezember in Graz: Im einstigen Bollwerk in der Triesterstraße startet die Event Fabrik mit einem Facelift sowie neuer Licht- und Tonanlage. Dahinter stecken die Betreiber der gleichnamigen Disco in Niklasdorf, Patrick Schaberreiter und Daniel Ebner.
„Wir haben ja auch in Niklasdorf das ehemalige Bollwerk von Martin Fritz gepachtet, daher hat sich das auch in Graz angeboten“, sagt Patrick Schaberreiter. Die Event Fabrik in Graz soll ein Club für die Jugend werden, mit Eintritt ab 16 Jahren. „Es wird an jedem Wochenende ein anderes Event geben, wir wollen so gut es geht möglichst viele Genres bedienen, von Hardstyle bis Hip Hop.“
