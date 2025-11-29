Kommen und Gehen in der steirischen Disco-Szene

„Das ,Excl’ war unser Leben und wir haben unzählige schöne Erinnerungen an die letzten 13 Jahre. Aber alles hat irgendwann ein Ende.“ Käfer betont auch, dass es kein „Notverkauf“ gewesen sei: „Der Käufer ist schon vor zwei Jahren auf uns zugekommen und wir haben lange überlegt. Wir haben ja trotz herausfordernder Zeiten immer positiv bilanziert.“ Verändert habe sich in den letzten Jahren aber viel: „Die goldenen Zeiten in der Nachtgastro sind sicher vorbei, aber geben wird es sie immer. Die Jugend geht heute halt weniger fort, man muss laufend spezielle Events anbieten.“