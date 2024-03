Junge Steirer tanzen anders: Discos in der Krise

Auf den Tanzflächen steirischer Discos lichten sich zusehends die Reihen – oder werden älter. Die klassische Nachtgastronomie befindet sich im Umbruch. Viele Kult-Stätten, in denen Generationen von Jugendlichen quasi für das Nachtleben „sozialisiert“ wurden, haben zugesperrt oder nur noch seltener offen. So gingen beispielsweise im einstigen Bollwerk in Niklasdorf (zuletzt unter dem Namen Sixty betrieben) Anfang des Jahres die Lichter aus. Im La Noche im südsteirischen Gralla hat man seit Ende Jänner nur noch samstags offen.