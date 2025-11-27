Conference League
The line-up: How Rapid start at Czestochowa
Here it is, the starting line-up with which Rapid coach Peter Stöger is looking for success in the Conference League duel with Raków Częstochowa!
The line-up:
SK Rapid want to put their domestic decline behind them and finally make their mark internationally. The Hütteldorfer travel to Polish runners-up Rakow Czestochowa as bottom of the Conference League with no points and need a win today to have a realistic chance of surviving the winter on the international stage.
"We want to perform better again!"
Four days after the 2:1 home defeat against GAK, who finished last in the Bundesliga at the time, the aim now is to get the year off to a successful start in Poland. "We want to put in better performances again, achieve better results," emphasized captain Matthias Seidl ahead of the remaining six games until the end of the year.
