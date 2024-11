Gil Ofarim: Jetzt bittet er um Vergebung!

Professionelle Hilfe bekommen

Er übernehme die Verantwortung für das, was er getan habe. „In den letzten Monaten habe ich mir professionelle Hilfe gesucht und angefangen, an mir zu arbeiten. 25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer und schaut sich selber genauer an, auch wenn einem nicht immer gefällt, was man sieht. Aber so ist nun mal die Realität.“