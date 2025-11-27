Johanna Rachinger: Hüterin der Bücher-Schätze

Sehr am Herzen lag ihr auch die historische Flugblätter-Sammlung, eines der größten und vielfältigsten Archive zum Revolutionsjahr 1848, das somit nicht zu Unrecht als UNESCO-Dokumentenerbe geadelt wurde. Mehr als 10.000 Flugschriften, Plakate, amtliche Drucksorten, beeindruckende Lithografien wie „Der Brand am Josephsplatz zu Wien, am 31. Oktober 1848“ erzählen von Aufständen und von einer Habsburgermonarchie im Aufruhr. Der Bestand stammt aus mehreren Quellen: der bereits damals (wie heute) geltenden Pflichtablieferung, aus einer Schenkung der k. k. obersten Polizeibehörde und aus einer großzügigen Zuwendung von Joseph Alexander Freiherr von Helfert (1820-1910).