Vielfalt droht auf unseren Feldern zu verdorren

Vielfalt droht verboten zu werden

Der aktuelle Entwurf der Landwirtschaftsminister sieht (wohl auch auf Druck der Milliarden schweren, multinationalen Agrokonzerne vor, die Vermarktung neu entwickelter, regional angepasster Sorten massiv einzuschränken. Besonders betroffen wären Getreide, Erdäpfel und Ölpflanzen. Während Obst und Gemüse noch Ausnahmen genießen könnten, stünden andere Kulturen auf der Abschussliste.

Heimische Saatgutfirmen und Landwirte könnten ihre Arbeit nicht mehr wie gewohnt fortsetzen. Regionale Züchtungen würden aus den Feldern verschwinden, Konsumenten müssten auf lokale Spezialitäten verzichten. Ein Rückschlag, der die Ernährungssouveränität Europas bedroht und Anpassung an den Klimawandel massiv erschwert.