Paradies für grausam gequälte Restaurant-Bärin

Es war einer dieser Momente, in denen selbst jene, die viele Tier-Rettungen hinter sich haben, unweigerlich schlucken müssen. Mit leisen Schritten, vorsichtig wie ein Wesen, das sein eigenes Glück noch nicht recht fassen kann, betrat Bärin Mici ihr neues Reich im Bärenparadies der ,Vier Pfoten’ in Arbesbach ein! Dort, wo einst Mark, der Patenbär von „Krone“-Ökoredakteur Mark Perry, seine letzten, endlich friedvollen Tage verbracht hatte. Der Blick der Aktivisten war feucht – aus Trauer, aber auch aus einer tiefen Rührung, die alle gleichermaßen erfasste: Denn eine gequälte „Seele“ findet ein Meister Petz-Paradies, das ihr endlich Ruhe schenkt.