LIVE: Will the ÖSV eagles also win on the large hill?

Kraft set a new points record in the Ski Jumping World Cup on Tuesday. The 32-year-old won the normal hill competition in Falun with a commanding victory and 100 points, thanks to which he left the previous Finnish record holder Janne Ahonen (15,758) behind with 15,811 points. With his 46th World Cup victory, Kraft also drew level with second-placed Matti Nykänen in the all-time rankings; only his ÖSV colleague Gregor Schlierenzauer (53) has triumphed more often.