Ruine muss jetzt wieder zur Festung werden

Letzte Saison ging man daheim nur zweimal in die Knie, im Spieljahr davor ebenfalls. 20/21 hatte Sturm am Saisonende vier Leermeldungen in den eigenen vier Wänden zu Buche stehen. 2019/20 – in der Grusel-Saison bevor Schicker & Ilzer übernahmen – zogen die Fans gleich zehnmal nach Heimniederlagen ab. „Wir gehen oft in Führung, gerade in den Spitzenspielen geben wir das immer sehr leichtfertig aus der Hand“, sagt Kapitän Stefan Hierländer, der vor allem die Kompromisslosigkeit im Verteidigen vermisst.