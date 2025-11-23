Vier Tore in drei Spielen: Sturm-Juwel in Torlaune

Treffer pflastern seinen Weg! Leon Grgic ist vor dem Heimspiel heute (14.30) gegen den LASK so richtig in Torlaune. Der 19-Jährige traf in den letzten drei Spielen gleich viermal! Warum der Stürmer jetzt sogar von der WM-Endrunde träumen darf und sich seine Geduld bei Sturm am Ende doch ausgezahlt hat.
Wehe, wenn er losgelassen! Beim 1:1 gegen Salzburg vor der Länderspielpause traf Leon Grgic unmittelbar nach der Pause zur Führung für Sturm, im kroatischen U21-Nationalteam rollte die Torlawine des 19-jährigen Obersteirers munter weiter. Beim 4:0-Heimsieg der Kroaten in der EM-Qualifikation gegen Litauen erzielte der Stürmer innerhalb von nur acht Minuten einen Doppelpack. Beim 2:0-Sieg in Ungarn drehte Grgic neuerlich jubelnd ab, sorgte für die Führung. Damit hält Grgic, der sich im August für das Land seiner Vorfahren entschieden hat, nach vier Spielen in der kroatischen U21 schon bei vier Treffern. „Ich kann zufrieden sein, bislang ist es wirklich gut gelaufen. Ich bin von der Mannschaft auch toll aufgenommen worden. Lovro Zvonarek, der in der letzten Saison als Leihgabe der Bayern bei Sturm war, habe ich ja schon gekannt“, erzählt der Stürmer.
Es geht immer besser. Ich bin extrem ehrgeizig und will immer mehr.
Sturms Youngster Leon Grgic
Seine Tor-Gala in der U21 wird auch Kroatiens Langzeit-Teamchef Zlatko Dalic, der seit 2017 im Amt ist, registriert haben. Ruft bald gar das A-Team, das sich souverän für die WM qualifiziert hat? „Die Konkurrenz ist groß. Ich mache mir keinen Stress, habe Geduld.“
Bei Sturm hat sich seine Geduld ausgezahlt. In der gesamten letzten Saison stand er in der Bundesliga neunmal in der Startelf, in der laufenden nach zwölf Partien schon siebenmal. Ausbeute: drei Tore, ein Assist.
„Es geht immer besser. Ich bin extrem ehrgeizig und will immer mehr“, sagt der Jungspund, der an den heutigen Gegner gute Erinnerungen hat. Beim Meisterschaftsstart am 1. August sorgte Grgic in Linz nach neun Minuten für das 1:0 des Meisters. Doch auch das Sturm-Juwel muss zwischendurch immer wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.
Mit seiner Einsatzzeit ist Grgic dennoch zufrieden. „Wir haben viele Spiele zu absolvieren, da ist es ja nur normal, dass auch dementsprechend rotiert wird.“ Ob ihn Trainer Jürgen Säumel nach seiner Torlawine im U21-Team gegen den LASK vom Start weg von der Leine lässt, ist offen.
„Wir sind Sturm“
Die Konkurrenz im Angriff hat es inzwischen in sich: Malone, Beganovic, Jatta, Kayombo und Rozga rittern um ein Leiberl. „Die Linzer sind gut drauf, wie ihre fünf Siege in Serie unterstreichen. Aber wir sind Sturm und wissen, welche Qualität wir in der Mannschaft haben“, zählt für Grgic nichts anderes als der vierte Dreier in Folge gegen die Linzer, die seit mehr als zwei Jahren auf einen Sieg gegen die Schwarzen warten. Der letzte gelang am 5. November 2023 mit 3:1 in Linz.
