Vier Tore in drei Spielen: Sturm-Juwel in Torlaune

Wehe, wenn er losgelassen! Beim 1:1 gegen Salzburg vor der Länderspielpause traf Leon Grgic unmittelbar nach der Pause zur Führung für Sturm, im kroatischen U21-Nationalteam rollte die Torlawine des 19-jährigen Obersteirers munter weiter. Beim 4:0-Heimsieg der Kroaten in der EM-Qualifikation gegen Litauen erzielte der Stürmer innerhalb von nur acht Minuten einen Doppelpack. Beim 2:0-Sieg in Ungarn drehte Grgic neuerlich jubelnd ab, sorgte für die Führung. Damit hält Grgic, der sich im August für das Land seiner Vorfahren entschieden hat, nach vier Spielen in der kroatischen U21 schon bei vier Treffern. „Ich kann zufrieden sein, bislang ist es wirklich gut gelaufen. Ich bin von der Mannschaft auch toll aufgenommen worden. Lovro Zvonarek, der in der letzten Saison als Leihgabe der Bayern bei Sturm war, habe ich ja schon gekannt“, erzählt der Stürmer.