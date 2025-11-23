Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grgic in Form

Vier Tore in drei Spielen: Sturm-Juwel in Torlaune

Steiermark
23.11.2025 07:00
Leon Grgic traf auch in der letzten Runde gegen Salzburg.
Leon Grgic traf auch in der letzten Runde gegen Salzburg.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com)

Treffer pflastern seinen Weg! Leon Grgic ist vor dem Heimspiel heute (14.30) gegen den LASK so richtig in Torlaune. Der 19-Jährige traf in den letzten drei Spielen gleich viermal! Warum der Stürmer jetzt sogar von der WM-Endrunde träumen darf und sich seine Geduld bei Sturm am Ende doch ausgezahlt hat. 

0 Kommentare

Wehe, wenn er losgelassen! Beim 1:1 gegen Salzburg vor der Länderspielpause traf Leon Grgic unmittelbar nach der Pause zur Führung für Sturm, im kroatischen U21-Nationalteam rollte die Torlawine des 19-jährigen Obersteirers munter weiter. Beim 4:0-Heimsieg der Kroaten in der EM-Qualifikation gegen Litauen erzielte der Stürmer innerhalb von nur acht Minuten einen Doppelpack. Beim 2:0-Sieg in Ungarn drehte Grgic neuerlich jubelnd ab, sorgte für die Führung. Damit hält Grgic, der sich im August für das Land seiner Vorfahren entschieden hat, nach vier Spielen in der kroatischen U21 schon bei vier Treffern. „Ich kann zufrieden sein, bislang ist es wirklich gut gelaufen. Ich bin von der Mannschaft auch toll aufgenommen worden. Lovro Zvonarek, der in der letzten Saison als Leihgabe der Bayern bei Sturm war, habe ich ja schon gekannt“, erzählt der Stürmer.

Zitat Icon

Es geht immer besser. Ich bin extrem ehrgeizig und will immer mehr.

Sturms Youngster Leon Grgic

Seine Tor-Gala in der U21 wird auch Kroatiens Langzeit-Teamchef Zlatko Dalic, der seit 2017 im Amt ist, registriert haben. Ruft bald gar das A-Team, das sich souverän für die WM qualifiziert hat? „Die Konkurrenz ist groß. Ich mache mir keinen Stress, habe Geduld.“

Bei Sturm hat sich seine Geduld ausgezahlt. In der gesamten letzten Saison stand er in der Bundesliga neunmal in der Startelf, in der laufenden nach zwölf Partien schon siebenmal. Ausbeute: drei Tore, ein Assist.

Sturms Jungspund kommt aus dem Jubeln nicht heraus.
Sturms Jungspund kommt aus dem Jubeln nicht heraus.(Bild: GEPA)

„Es geht immer besser. Ich bin extrem ehrgeizig und will immer mehr“, sagt der Jungspund, der an den heutigen Gegner gute Erinnerungen hat. Beim Meisterschaftsstart am 1. August sorgte Grgic in Linz nach neun Minuten für das 1:0 des Meisters. Doch auch das Sturm-Juwel muss zwischendurch immer wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Lesen Sie auch:
In der ersten Bundesliga-Runde jubelten Otar Kiteishvili und Co. über einen 2:0-Sieg beim LASK.
Premiere für Säumel
Wenn dem Sturm-Trainer das Herz aufgeht
22.11.2025
Krone Plus Logo
Scharf auf LASK
Sturm-Duo: „Das größte Spiel der Karriere!“
21.11.2025

Mit seiner Einsatzzeit ist Grgic dennoch zufrieden. „Wir haben viele Spiele zu absolvieren, da ist es ja nur normal, dass auch dementsprechend rotiert wird.“ Ob ihn Trainer Jürgen Säumel nach seiner Torlawine im U21-Team gegen den LASK vom Start weg von der Leine lässt, ist offen.

„Wir sind Sturm“
Die Konkurrenz im Angriff hat es inzwischen in sich: Malone, Beganovic, Jatta, Kayombo und Rozga rittern um ein Leiberl. „Die Linzer sind gut drauf, wie ihre fünf Siege in Serie unterstreichen. Aber wir sind Sturm und wissen, welche Qualität wir in der Mannschaft haben“, zählt für Grgic nichts anderes als der vierte Dreier in Folge gegen die Linzer, die seit mehr als zwei Jahren auf einen Sieg gegen die Schwarzen warten. Der letzte gelang am 5. November 2023 mit 3:1 in Linz.

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
178.046 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
124.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
117.016 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf