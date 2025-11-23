Tief bewegendes Lebensdrama schürt Oscar-Hoffnung

Das Drama ist zwar gerade erst gestartet, wird aber von Kennern bereits als Geheimtipp für die kommenden Oscars gehandelt. Denn während Netflix viele Millionen in die Vermarktung von Blockbustern wie „Frankenstein“ oder „The House of Dynamite“ gesteckt hat, könnte dieses bildgewaltige Werk von Clint Bentley (er wurde 2023 bereits für „Sing Sing“ für einen Oscar nominiert) nach dem Roman von Denis Johnson jetzt noch zur Aufholjagd ansetzen. Denn die Botschaft des Films könnte vielen Jurymitgliedern besonders gefallen.