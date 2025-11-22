„Beast in Me“: Tödlich spannendes Psycho-Duell

Sie spielt die um ihren kleinen Sohn trauernde Bestsellerautorin Aggie, die nach Jahren aus ihrer Lethargie geholt wird, als nebenan der reiche Nile (Matthew Rhys) einzieht. Denn dieser wird des Mordes an seiner verschwundenen Ex-Frau verdächtigt – und nachdem Aggie einige Male auf ihn getroffen ist, fesselt sie sein gleichzeitig einnehmender und bedrohlicher Charakter. Sie beginnt, selbst Nachforschungen anzustellen – klarerweise dauert es nicht lange, bis sie in gefährliche Situationen kommt. Doch sie gibt nicht klein bei – ein hochspannendes Psycho-Duell zwischen den beiden Hauptfiguren entspinnt sich.