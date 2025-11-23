Vorteilswelt
Weniger Rülpsen

Wie Mostviertler Kühe den fernen Regenwald retten

Niederösterreich
23.11.2025 10:30
Durch Spezialfutter stoßen „Berglandmilch“-Rinder weniger Methan aus.
Durch Spezialfutter stoßen „Berglandmilch“-Rinder weniger Methan aus.(Bild: Daniela Köppl)

Es ist ein weiter Weg von der „Bergland“-Molkerei in Aschbach in den Amazonas. Doch das Kuh-Wiederkäuen im Mostviertel hilft dem Weltklima!

0 Kommentare

IIm Mostviertel braucht’s keinen Weltklimagipfel. Dort reichen engagierte „Berglandmilch“-Bauern, ihre Milchkühe – und ein pflanzlicher Futterzusatz namens Agolin, der wissenschaftlich nachweisbar den Methanausstoß senkt. Während in Brasilien noch über Klimaziele gestritten wird, liefern dort Landwirte längst messbare Ergebnisse: Rund 300 Kilo CO2-Äquivalente spart eine einzige Kuh pro Jahr ein.

Emissionen eingespart
Das funktioniert erstaunlich einfach. Denn das Agolin optimiert die Fermentation im Pansen – und damit entstehen deutlich weniger „Rinderrülps“-Emissionen. Der durch Studien belegte Effekt – ein deutlich kleinerer „Klauenabdruck“. Der Effekt ist so überzeugend, dass erstmals CO2-Credits verkauft werden konnten. Also eine echte, zertifizierte Klimaleistung – nicht nur gutes Gefühl. Die Höfe konnten damit im Schnitt etwa 15 Tonnen Emissionen pro Jahr einsparen!

Ganzheitlicher Ansatz
„Berglandmilch“-Chef Sepp Braunshofer verspricht von der Zentrale in Aschbach-Markt aus, das Projekt auszuweiten, weitere Betriebe sollen dazukommen. Schließlich setze die Molkerei auf einen ganzheitlichen Ansatz: CO2-Reduktion, Tierwohl, Energieeffizienz und auch regionale Wertschöpfung sollen einander ergänzen – wie Most und Bauernkrapfen.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

