Wie Mostviertler Kühe den fernen Regenwald retten

Emissionen eingespart

Das funktioniert erstaunlich einfach. Denn das Agolin optimiert die Fermentation im Pansen – und damit entstehen deutlich weniger „Rinderrülps“-Emissionen. Der durch Studien belegte Effekt – ein deutlich kleinerer „Klauenabdruck“. Der Effekt ist so überzeugend, dass erstmals CO2-Credits verkauft werden konnten. Also eine echte, zertifizierte Klimaleistung – nicht nur gutes Gefühl. Die Höfe konnten damit im Schnitt etwa 15 Tonnen Emissionen pro Jahr einsparen!