Lkw fuhr nach Crash in Schlangenlinien weiter

Der Lenker zeigte sich kooperativ: Ein Alkotest ergab 0,26 Promille, im Urin wurde auch THC festgestellt. Der Pole stimmte auch einer klinischen Untersuchung zu. Der Arzt bestätigte seine Fahruntauglichkeit und sein polnischer Führerschein wurde ihm vorerst abgenommen.

Eine rollende Bombe?

Aber nicht nur das: Bei Graden um den Gefrierpunkt war der Lenker mit glatten Reifen unterwegs! Trotz Winterreifenpflicht hatten drei der vier Reifen der Antriebsachse weniger als 0,5 Millimeter Profil, der vierte Gummi hatte zumindest noch 3 Millimeter. Am Anhänger war an der dritten Achse sogar ein Reifen mit unter 0,1 Millimetern Profiltiefe montiert! Zu guter Letzt fehlten dem Lenker auch noch die verpflichtend mitzuführenden Schneeketten.