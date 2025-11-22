Vorteilswelt
Alarm von Autofahrern:

Lkw fuhr nach Crash in Schlangenlinien weiter

Niederösterreich
22.11.2025 13:24
Überhöhte Geschwindigkeit bei zeitweiligem Schneefall und mit vier fast profillosen Reifen war ...
Überhöhte Geschwindigkeit bei zeitweiligem Schneefall und mit vier fast profillosen Reifen war ein Pole im Bezirk Zwettl unterwegs.(Bild: P. Huber)

Unglaubliche Szenen spielten sich am späten Freitagnachmittag im Bezirk Zwettl (NÖ) ab: Eingeraucht und mit etwas Alkohol im Blut fuhr ein Pole mit dem Lastwagen nach einer Kollision unbehelligt weiter. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt war er zudem noch mit vier so gut wie profillosen Reifen unterwegs!

Nachdem er am Nachmittag des 21. November gegen 16 Uhr die Leitschiene touchiert hatte, fuhr der Pole mit seinem Lkw auf der B 38 bei Friedersbach, nahe Zwettl, einfach weiter. Und das in Schlangenlinien!

Verkehrsteilnehmer nahmen die brandgefährlichen Szenen wahr und meldeten die Irrfahrt des Lkw-Lenkers beim Polizei-Notruf. Bald darauf konnten die Exekutivbeamten den Polen auf der B 38 Richtung Groß Gerungs stoppen.

Der Lenker zeigte sich kooperativ: Ein Alkotest ergab 0,26 Promille, im Urin wurde auch THC festgestellt. Der Pole stimmte auch einer klinischen Untersuchung zu. Der Arzt bestätigte seine Fahruntauglichkeit und sein polnischer Führerschein wurde ihm vorerst abgenommen.

Eine rollende Bombe?
Aber nicht nur das: Bei Graden um den Gefrierpunkt war der Lenker mit glatten Reifen unterwegs! Trotz Winterreifenpflicht hatten drei der vier Reifen der Antriebsachse weniger als 0,5 Millimeter Profil, der vierte Gummi hatte zumindest noch 3 Millimeter. Am Anhänger war an der dritten Achse sogar ein Reifen mit unter 0,1 Millimetern Profiltiefe montiert! Zu guter Letzt fehlten dem Lenker auch noch die verpflichtend mitzuführenden Schneeketten.

Trotz der Witterung mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und gelegentlichen Schneefall und trotz der Reifen war der Pole zudem auch noch mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, bis die Polizei die Wahnsinnsfahrt beendete. Der Lastwagen wurde abgestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Porträt von René Denk
René Denk
