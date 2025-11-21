Khoms Bilanz: „Das Selbstbewusstsein ist zurück“

Kein Beiwagerl und klares Bekenntnis zu Europa

Dass man die ÖVP oft als „Beiwagerl“ der Landeshauptmannpartei tituliert, lässt Klubobmann Schnitzer nicht gelten: „Viele Initiativen tragen die schwarze Handschrift.“ Im kommenden Jahr will man mit der Wirtschaft einen neuen (alten) Schwerpunkt setzen. „Wir müssen den Standort attraktiver gestalten“, so Khom. „Wenn wir global bestehen wollen, geht das nur mit einer starken EU – jeder zweite Euro in der Steiermark wird ja im Export verdient.“ Ein erstes diesbezügliches Ausrufezeichen soll das Wirtschaftsforum Ende Jänner sein.