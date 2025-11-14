Ärztekammer fordert jetzt Honorar für Impfberatung

Niederösterreichs Mediziner-Vertreter empfehlen ihren Kassenärzten, dass die Patienten künftig für den Impfpass-Check 30 Euro bezahlen sollen – als Mittel, die hohe Impfskepsis zu mindern.
Immer verheerender werden die Impfzahlen in Österreich: Bei der Immunisierung gegen Keuchhusten lag Österreich 2024 in der EU an letzter Stelle. In Niederösterreich gab es da auch mit 2100 Keuchhusten-Erkrankungen einen Ausreißer nach oben, 2023 und auch heuer waren nur 140 Fälle.
Nach Rumänien verzeichnete man zudem die meisten Masernfälle Europas. Recht mager ist auch die Durchimpfungsrate gegen Gebärmutterhalskrebs, bei der Niederösterreich das zweitschlechteste Bundesland ist.
Vertrauensvolle Impfberatung gegen Geld
Einen elementaren Grund für die massive Impfskepsis sieht die NÖ-Ärztekammer in ausgelasteten Arztpraxen und dass die Krankenkasse (ÖGK) nichts für eine vertrauensvolle Impfberatung, die viel Zeit koste, zahlt. Denn nur Ärzte würden die gesamte Krankheitsgeschichte des Patienten kennen und so zum besten Impfschutz raten können.
Nun empfiehlt die Kammer ihren Kassenärzten, 30 Euro für einen „Impfpass-Check“ einzuheben. „Frühzeitige, ärztliche Aufklärung kann Leben retten – vor allem bei RS-Viren, Masern und in der Schwangerschaft“, betont Kurienobfrau Dagmar Fedra-Machacek. Impfungen während der Schwangerschaft seien für viele werdende Mütter tabu geworden, obwohl gerade diese oft extrem wichtig für das Ungeborene sind, so die Allgemeinmedizinerin.
„Mit der entsprechenden Durchimpfungsrate sind alle geschützt“, stößt Gesundheitslandesrätin Eva Prischl in dasselbe Horn. Allerdings: „Entscheidend dafür ist ein niederschwelliges, bürgernahes und hürdenfreies Angebot an Aufklärung, Beratung und Impfung“, sieht sie die 30-Euro-Hürde kritisch – der NÖ-Impfbus ist derzeit wieder kostenlos unterwegs.
ÖGK sieht Leistung mit Impfhonorar abgegolten
„Für Impf-Angebote, die von der ÖGK abgerechnet werden, ist die Leistung mit der Honorierung des Impfstichs abgegolten“, reagiert die ÖGK befremdet auf den Kammer-Vorstoß. Ein Impf-Check sei keine Krankenbehandlung – daher keine Kassenleistung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.