Ärztekammer fordert jetzt Honorar für Impfberatung

Nun empfiehlt die Kammer ihren Kassenärzten, 30 Euro für einen „Impfpass-Check“ einzuheben. „Frühzeitige, ärztliche Aufklärung kann Leben retten – vor allem bei RS-Viren, Masern und in der Schwangerschaft“, betont Kurienobfrau Dagmar Fedra-Machacek. Impfungen während der Schwangerschaft seien für viele werdende Mütter tabu geworden, obwohl gerade diese oft extrem wichtig für das Ungeborene sind, so die Allgemeinmedizinerin.