Fernwärme: Stadt Graz schaltet die Anwälte ein

Unterdessen gerät deren Co-Vorstand Werner Ressi, seit einem halben Jahr in der Chefetage der Energie Steiermark, zunehmend unter Beschuss. In seiner Funktion als Geschäftsführer der Energie Graz – von 2013 bis 2025 – habe dieser das Geothermie-Projekt verhandelt, aber in Sachen Haftungen und Risiken nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, vermutet man in der Stadt. Dem Vernehmen nach schaltet diese nun ihre Anwälte ein, um die Vorgänge juristisch prüfen zu lassen!