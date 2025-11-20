Known buyer
Mercedes deal fixed! Rain of millions for Toto Wolff
A million-dollar windfall for team boss Toto Wolff! The Viennese has sold 15 percent of his one-third share in the Mercedes Formula 1 team to CrowdStrike founder George Kurtz.
The two parties did not disclose the purchase price on Thursday. Measured against the estimated value of the racing team of over 5 billion euros, this amounts to more than 260 million euros.
Wolff had previously owned a third of the shares, as did the German Mercedes-Benz Group and the British petrochemical company Ineos.
Kurtz becomes technology consultant
The transaction has no effect on the management of the team under the aegis of the Viennese Wolff, it was emphasized. However, the US-American Kurtz will become the team's technology advisor and, like Wolff, Mercedes-Benz boss Ola Källenius and Ineos founder Jim Ratcliffe, will be a member of the racing team's strategy committee.
Kurtz's cybersecurity company CrowdStrike has been a sponsor of the team since 2019.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
