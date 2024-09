„Notwehrrecht gegen Wölfe“: Franz Hörl angezeigt

Die Almwirtschaft und Sicherheit steht am Spiel

Er sieht das ähnlich wie die Vertreter der „Weidezone Tirol“ – die „Krone“ berichtete am Dienstag. Er verweist auf die wachsende Unsicherheit unter den Landwirten, die ihre Tiere aus Angst vor Angriffen nicht mehr auf die Almen treiben. „Wenn wir nicht handeln, riskieren wir nicht nur die Almwirtschaft, sondern den gesamten ländlichen Raum.“ Die Almwirtschaft sei nicht nur für die Landwirtschaft essenziell, sondern auch für den Tourismus, der eine wichtige Säule in Österreich darstellt.