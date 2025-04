„Bitte keinen Hubschrauber – das ist uns zu teuer“

Der 28-Jährige und seine 25-jährige Freundin befinden sich derzeit in Münster (Bezirk Kufstein) auf Urlaub. Für eine Bergtour suchten sie eine Bergbahn, die schon den Sommerbetrieb gestartet hat und stießen auf die Rofanseilbahn in Maurach. Mit der fuhren sie am Sonntag hinauf zur Erfurter Hütte und brachen von dort Richtung Krahnsattel auf. Gegen 14 Uhr war die Tour für die Finnen aber schon wieder beendet. Der Grund: Sie kamen nicht mehr weiter und schlugen bei der Leitstelle Tirol Alarm.