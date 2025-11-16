Children also injured
Driving without a license: driver and stepfather dead
New details about the terrible head-on collision on the Stockerau expressway (S5) near Grafenegg (Krems-Land district): The 30-year-old female driver, who was driving with her stepfather on Saturday evening, did not have a valid driver's license. Both - the woman and her 62-year-old stepfather - were killed in the accident.
According to the police, the 30-year-old woman from Vienna was driving in the direction of Tulln when her car skidded. She veered into the oncoming lane and crashed into the side of the car of a 43-year-old father from Krems. His 41-year-old wife and two five-year-old children were sitting next to him - all four were seriously injured and taken to nearby hospitals.
Driver thrown out of the car
The 30-year-old was thrown out of the car by the force of the impact and died at the scene of the accident. Her stepfather was trapped in the wreck. The fire department was able to rescue him, but he also succumbed to his serious injuries shortly afterwards.
The family's car was thrown into the ditch. A third vehicle was also involved in the accident: The crash was so violent that the engine block of one of the cars involved in the accident was ripped out and rammed by a following vehicle. The driver of that vehicle was uninjured. The S5 was closed for several hours.
