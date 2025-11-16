Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Children also injured

Driving without a license: driver and stepfather dead

Nachrichten
16.11.2025 10:44
A terrible accident in Lower Austria on Saturday claimed two lives and injured several others - ...
A terrible accident in Lower Austria on Saturday claimed two lives and injured several others - including two children (archive image).(Bild: Johanna Birbaumer)

New details about the terrible head-on collision on the Stockerau expressway (S5) near Grafenegg (Krems-Land district): The 30-year-old female driver, who was driving with her stepfather on Saturday evening, did not have a valid driver's license. Both - the woman and her 62-year-old stepfather - were killed in the accident.

0 Kommentare

According to the police, the 30-year-old woman from Vienna was driving in the direction of Tulln when her car skidded. She veered into the oncoming lane and crashed into the side of the car of a 43-year-old father from Krems. His 41-year-old wife and two five-year-old children were sitting next to him - all four were seriously injured and taken to nearby hospitals.

Driver thrown out of the car
The 30-year-old was thrown out of the car by the force of the impact and died at the scene of the accident. Her stepfather was trapped in the wreck. The fire department was able to rescue him, but he also succumbed to his serious injuries shortly afterwards.

A terrible accident in Lower Austria claimed the lives of two people and injured several others ...
A terrible accident in Lower Austria claimed the lives of two people and injured several others on Saturday - including two children (archive image).(Bild: Johanna Birbaumer)

The family's car was thrown into the ditch. A third vehicle was also involved in the accident: The crash was so violent that the engine block of one of the cars involved in the accident was ripped out and rammed by a following vehicle. The driver of that vehicle was uninjured. The S5 was closed for several hours.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf