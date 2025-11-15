Frontalunfall mit sieben Verletzten in Kitzbühel

Ein Bild der Verwüstung bot sich am Samstag nach einem schweren Frontalunfall in Kitzbühel. Ein Lenker war aus bisher unbekannter Ursache nach links geraten und frontal in ein entgegen kommendes Fahrzeug geprallt.
Gegen 14.45 Uhr lenkte der Deutsche (40) seinen Pkw auf der Pass Thurn Straße in Richtung St. Johann. Im Auto saßen seine Frau (42) und zwei Kinder (4 und 7 Jahre). Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 22-Jährige – ebenfalls aus Deutschland - in die Gegenrichtung. Mit im Fahrzeug befanden sich eine 21-Jährige und eine 22-Jährige aus München.
Gegen Auto einer 22-Jährigen
Aus bisher unbekannter Ursache geriet der 40-jährige Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, kollidierte frontal mit dem Auto der 22-jährigen Lenkerin und prallte in weiterer Folge gegen ein Holzschild. Alle sieben Fahrzeuginsassen wurden bei diesem Verkehrsunfall erheblich bis schwer verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser St. Johann und Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
Bundesstraße gesperrt
Die Bundesstraße war für die Dauer des Rettungseinsatzes für ca. 30 Minuten total gesperrt. Eine großräumige Umfahrung der Unfallstelle über die B 170 wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehr Kitzbühel mit 31 Personen und fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und zwölf Personen, ein Notarzthubschrauber, ein privater Notarzt, die Straßenmeisterei St. Johann und ein Abschleppdienst.
