Frontalunfall mit sieben Verletzten in Kitzbühel

Gegen Auto einer 22-Jährigen

Aus bisher unbekannter Ursache geriet der 40-jährige Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, kollidierte frontal mit dem Auto der 22-jährigen Lenkerin und prallte in weiterer Folge gegen ein Holzschild. Alle sieben Fahrzeuginsassen wurden bei diesem Verkehrsunfall erheblich bis schwer verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser St. Johann und Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.