Will you make the church hip again?

The winged altar in the study of the Archbishop's Palace behind St. Stephen's Cathedral shows the Mother of God in blue and an orange angel on a lemon yellow background. "Orange and yellow are my favorite colors," explains Josef Grünwidl, who has not yet changed anything in Cardinal Schönborn's former office. He may paint the blue walls (blue is Schönborn's favorite color) orange and yellow one day. "But at the moment I have other things to worry about."