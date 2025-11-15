Vorteilswelt
The big interview

Will you make the church hip again?

15.11.2025 19:55
Josef Grünwidl (62), Archbishop-designate of Vienna
Josef Grünwidl (62), Archbishop-designate of Vienna(Bild: Eva Manhart)

He wears jeans, plays the piano and is a pastor at heart. The Archbishop-designate of Vienna talks to Conny Bischofberger about lost flocks, a new culture of welcome, his idea of God and what he would advise a priest who has fallen in love.

The winged altar in the study of the Archbishop's Palace behind St. Stephen's Cathedral shows the Mother of God in blue and an orange angel on a lemon yellow background. "Orange and yellow are my favorite colors," explains Josef Grünwidl, who has not yet changed anything in Cardinal Schönborn's former office. He may paint the blue walls (blue is Schönborn's favorite color) orange and yellow one day. "But at the moment I have other things to worry about."

The winged altar by artist Helmut Michael Berger
The winged altar by artist Helmut Michael Berger(Bild: Eva Manhart)

A red candle flickers on the table, next to it is a glass of water. The Archbishop-designate of Vienna is wearing black jeans, a dark sporty jacket and a priest's shirt. The gray-blue eyes behind the rimless glasses look friendly and interested. The pastor, most recently Apostolic Administrator of the Archdiocese of Vienna, resisted his appointment as Archbishop for a long time, "because I thought there were others who were better suited", but then he gave in and said "yes" with all his heart.

"Krone": Can you already be called Archbishop?
Josef Grünwidl: No, not yet! - Laughs. - I am a designated or appointed archbishop, but I won't really be an archbishop until January 24th, the day of my consecration.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
