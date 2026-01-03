Oper Graz: Mit zuckersüßen Zitronen ins Jahr 2026

Mitklatschen zu „Funiculì, Funiculà“

Trotz des vielen Bombastischen gelingt Burkert das Kunststück, das richtige Maß an Süße zu finden und nicht zu sehr ins romantische Schwelgen zu verfallen. Zumindest bis zum offiziellen Ende des Konzerts: Bei der Zugabe kann von nobler Zurückhaltung nicht mehr die Rede sein. „O sole mio“, trällern Black und Koller gemeinsam. Mitklatschen darf das Publikum nicht zum „Radetzkymarsch“, sondern zu „Funiculì, Funiculà“ – das funktioniert aber genauso gut.