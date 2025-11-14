Foto verrät: Tennis-Zirkus hat ein neues Traumpaar

Der Tennis-Zirkus hat ein neues Traumpaar: Wie ein Posting der Russin Anastasia Potapowa (Nummer 51 der Welt) verrät, genießt sie aktuell einen Luxusurlaub auf den Malediven mit dem niederländischen Profi Tallon Griekspoor (25. der ATP-Rangliste).
Gerüchte hatte es schon länger gegeben, jetzt bestätigte ein Schnappschuss die Liaison der beiden. Potapowa veröffentlichte via Instagram einige Bilder von ihrem Urlaub auf den Malediven. Mit dabei: Tallon Griekspoor. Auf einem Schnappschuss (unten beim Posting nach rechts wischen) ist ihr Tennis-Kollege in der Spiegelung eines Fensters zu sehen.
„Ich bin ziemlich beschäftigt“
Damit wurde das Liebes-Geheimnis gelüftet. „Ich bin ziemlich beschäftigt“, schrieb sie zu ihrem Instagram-Post.
Nach einer kräftezehrenden Saison genießen Potapowa und Griekspoor ihren Luxusurlaub auf der Trauminsel. Neben der Britin Katie Boulter und Australiens Superstar Alex de Minaur, die bald heiraten werden, hat der Tennis-Zirkus somit das nächste Traumpaar …
