Foto verrät: Tennis-Zirkus hat ein neues Traumpaar

Gerüchte hatte es schon länger gegeben, jetzt bestätigte ein Schnappschuss die Liaison der beiden. Potapowa veröffentlichte via Instagram einige Bilder von ihrem Urlaub auf den Malediven. Mit dabei: Tallon Griekspoor. Auf einem Schnappschuss (unten beim Posting nach rechts wischen) ist ihr Tennis-Kollege in der Spiegelung eines Fensters zu sehen.