Ronaldo droht Zuschauerrolle beim WM-Auftakt

Portugal-Teamchef spricht von „Pech“

„Ich habe gedacht, es war ein bisschen hart, weil er sich um das Team sorgt“, sagte Martinez über die Rote Karte. „Er war fast 60 Minuten im Strafraum, ist gehalten, gezogen und gestoßen worden.“ Ronaldo habe sich offensichtlich von seinem Gegenspieler befreien wollen. „Die Aktion schaut schlimmer aus, als sie tatsächlich war. Ich denke nicht, dass es ein Ellbogen war, es war mit dem ganzen Körper. Aber von da, wo die Kamera war, sieht es aus wie ein Ellbogenschlag.“ Ronaldo habe „Pech“ gehabt. „Aber wir akzeptieren es.“