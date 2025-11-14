Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Rot gegen Irland

Ronaldo droht Zuschauerrolle beim WM-Auftakt

Fußball International
14.11.2025 12:48
Cristiano Ronaldo sah gegen Irland die Rote Karte und legte sich mit den gegnerischen Fans an.
Cristiano Ronaldo sah gegen Irland die Rote Karte und legte sich mit den gegnerischen Fans an.(Bild: EPA/JOSE SENA GOULAO)

Sein Ellbogenschlag gegen Irlands Dara O‘Shea könnte für Cristiano Ronaldo ernsthafte Konsequenzen haben. Portugals Kapitän wurde am Donnerstag beim 0:2 in Dublin in der 61. Minute nach Videobeweis in seinem 226. Länderspiel erstmals ausgeschlossen. Ronaldo fehlt am Sonntag (15 Uhr) im abschließenden WM-Quali-Spiel gegen Armenien. Weil es sich um eine glatte Rote Karte handelte, könnte er aber auch den Start der Fußball-WM im kommenden Sommer wegen einer Sperre verpassen.

0 Kommentare

Ronaldo verließ unter Pfiffen der irischen Fans das Feld. Der 40-Jährige reagierte mit ironischem Applaus und hochgestrecktem Daumen. Laut Portugals Teamchef Roberto Martinez habe die Szene, die zum Ausschluss führte, nur den Willen Ronaldos gezeigt, das Spiel noch zu drehen. Mit einem Sieg in Irland hätten die Portugiesen das WM-Ticket bereits vorzeitig in der Tasche gehabt. Nun müssen sie am Sonntag in Porto gegen Armenien gewinnen, um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein.

Portugal-Teamchef spricht von „Pech“
„Ich habe gedacht, es war ein bisschen hart, weil er sich um das Team sorgt“, sagte Martinez über die Rote Karte. „Er war fast 60 Minuten im Strafraum, ist gehalten, gezogen und gestoßen worden.“ Ronaldo habe sich offensichtlich von seinem Gegenspieler befreien wollen. „Die Aktion schaut schlimmer aus, als sie tatsächlich war. Ich denke nicht, dass es ein Ellbogen war, es war mit dem ganzen Körper. Aber von da, wo die Kamera war, sieht es aus wie ein Ellbogenschlag.“ Ronaldo habe „Pech“ gehabt. „Aber wir akzeptieren es.“

Ronaldos Schicksal liegt nun in den Händen der Disziplinarkommission des Weltverbandes FIFA, die das Strafmaß bei Platzverweisen festlegt. Laut den WM-Regularien werden zwar alle Gelben Karten nach der Qualifikation gestrichen, Sperren nach Platzverweisen werden aber in die Turnierphase mitgenommen. Sperren gelten zudem nur für Pflichtspiele, nicht für Testbegegnungen, die es vor der Endrunde noch gibt.

Lesen Sie auch:
Cristiano Ronaldo
Das gab‘s noch nie
Ronaldo rastet aus, fliegt vom Platz und verliert
13.11.2025

Sollte Portugal (10 Punkte) seine Spitzenposition in Quali-Gruppe F vor Ungarn (8) und Irland (7) in der letzten Runde noch verspielen, müsste der Europameister von 2016 ins Play-off. Dann wäre Ronaldos Sanktion wohl schon vor dem Turnier in Nordamerika abgesessen, der Altstar müsste aber gänzlich um seine sechste WM-Teilnahme bangen. Mit einem Urteil ist frühestens in der kommenden Woche und damit nach Abschluss der Gruppenphase zu rechnen.

Hoffen auf mildernde Umstände
Üblicherweise wird für eine Tätlichkeit eine Zwangspause von drei Spielen verhängt. Die Richter des Weltverbandes können aber auch mildernde Umstände geltend machen. Für eine geringere Strafe würde sprechen, dass Ronaldo in seinem 226. Einsatz für Portugal zum ersten Mal vom Platz gestellt wurde. Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte außerdem zunächst Gelb gezeigt und erst nach Videostudium auf Rot entschieden.

Gegen das erste Urteil können Ronaldo und der portugiesische Verband in jedem Fall Einspruch bei der Berufungskommission der FIFA einlegen. Pikant ist es in jedem Fall. Kommt Portugals Rekordtorschütze mit einer Sperre von nur einem Spiel davon, könnte der Vorwurf eines „Lex Superstar“ laut werden. Schließlich lebt die WM auch von den Auftritten der Altstars wie Ronaldo und Argentiniens Lionel Messi.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Nach Rot gegen Irland
Ronaldo droht Zuschauerrolle beim WM-Auftakt
Neuer Job
Jürgen Klopp verkündet: „Jetzt kribbelt es wieder“
Fuchsteufelswild
„Beschissener Journalist“: Neymar tobt nach „Lüge“
Mit Trainer-Legende
Historisch! Fußballzwerg winkt WM-Quali-Sensation
Entscheidende Partie
Van der Bellen besucht ÖFB-Team vor Bosnien-Spiel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf