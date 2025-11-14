Schönborn-Appell gegen den „Weihnachtswahnsinn“

Heute sperren in Wien die großen Weihnachtsmärkte auf – allen voran der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Wie jedes Jahr strömen Scharen von Besucherinnen und Besuchern durch die Gassen zwischen Punschstand und mehr oder weniger gelungenem Kunsthandwerk, Touristinnen mischen sich unter Wiener Familien, und die Stadt taucht ein in ihr gewohntes vorweihnachtliches Treiben. Für viele der Standbetreiber ist diese Zeit entscheidend: Jetzt muss das Geschäft laufen, jetzt wird verdient, was oft das restliche Jahr über ausbleibt. Wie fast überall im Land!