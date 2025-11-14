Van der Bellen besucht ÖFB-Team vor Bosnien-Spiel

Das ÖFB-Team bereitet sich derzeit auf Zypern auf die abschließenden WM-Quali-Partien vor. Sollte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick am Samstag (18 Uhr) in Limassol gegen Zypern gewinnen und Bosnien-Herzegowina im Anschluss (Spielbeginn 20.45 Uhr) nicht daheim gegen Rumänien gewinnen, hätten die Österreicher das Ticket für die Endrunde nächsten Sommer in Nordamerika bereits sicher.