Entscheidende Partie

Van der Bellen besucht ÖFB-Team vor Bosnien-Spiel

Fußball International
14.11.2025 10:23
Alexander Van der Bellen drückt der Rangnick-Truppe die Daumen.
Alexander Van der Bellen drückt der Rangnick-Truppe die Daumen.(Bild: GEPA)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen stattet dem österreichischen Fußball-Nationalteam nächste Woche vor dem möglicherweise entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien einen Besuch ab. Das Staatsoberhaupt wird am Montag vor dem Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion in Wien mit der Mannschaft zusammentreffen, gab der ÖFB am Freitag bekannt. Empfangen werde Van der Bellen von ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll sowie der Verbandsspitze.

0 Kommentare

Das ÖFB-Team bereitet sich derzeit auf Zypern auf die abschließenden WM-Quali-Partien vor. Sollte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick am Samstag (18 Uhr) in Limassol gegen Zypern gewinnen und Bosnien-Herzegowina im Anschluss (Spielbeginn 20.45 Uhr) nicht daheim gegen Rumänien gewinnen, hätten die Österreicher das Ticket für die Endrunde nächsten Sommer in Nordamerika bereits sicher.

Marko Arnautovic (l.) und Co. haben es in der eigenen Hand.
Marko Arnautovic (l.) und Co. haben es in der eigenen Hand.(Bild: GEPA)

In allen anderen Fällen ist das folgende Duell mit Bosnien am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien entscheidend.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

