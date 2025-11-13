Serious injuries
Attempted murder? Senior citizen allegedly beat up woman
Serious allegations have been made against a 78-year-old local man in the town of Schwaz in Tyrol! The man is said to have beaten his ex-partner (77) to such an extent that she suffered serious injuries to her ribs and head. The public prosecutor's office is now investigating on suspicion of attempted murder.
Terrible scenes are said to have taken place on Tuesday morning in an apartment in a block of apartments and in the garage belonging to it in Schwaz. A 78-year-old local man is said to have beaten his former partner (77) in such a way that the woman suffered serious injuries to her hand, ribs and head.
A witness had noticed the incident in the garage and immediately informed the police. Officers from the Schwaz police station then arrested the suspect.
He will be reported to the public prosecutor's office in Innsbruck on suspicion of attempted murder.
Man in custody, woman in hospital
The 78-year-old was taken to Innsbruck prison. "He will be reported to the public prosecutor's office in Innsbruck on suspicion of attempted murder," the police said. The woman was taken to hospital in Schwaz.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
