Mittelschule Bruck: Sanierung statt Neubau ist fix

Land zahlt 80 Prozent der Kosten

Viele der zuvor vorgeschlagenen Projekte wären zu teuer und vom Land nicht zu finanzieren gewesen, so Kaltenegger: Man habe „großen Druck auf das Land gemacht, dass wir in dieser Sache weiterkommen müssen“. Die Projektkosten sind mit 18,5 Millionen Euro gedeckelt und werden zu 80 Prozent vom Land gefördert. Dazu wird die Stadt Bruck zwei getrennte Darlehen aufnehmen müssen: eines für die auf 15 Jahre angelegte jährliche Zahlung von 890.000 Euro für die Landesförderung und ein weiteres Darlehen für die der Stadt verbleibenden Kosten von rund 3,4 Millionen Euro.