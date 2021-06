Sexfoto-Erpressung in OÖ: SP-Stadtrat tritt zurück

Brockmeyer habe in der Nacht auf Samstag von der Anzeige erfahren. Bereits am Samstagvormittag habe es dann eine Unterredung mit dem Bürgermeister und dem Beschuldigten gegeben. Der rote Stadtrat werde alle seine politischen Funktionen zurücklegen und auch aus der Partei austreten, kündigte der SPÖ-Landesgeschäftsführer an. Im Kern gehe es um „Internet-Erpressung, das ist unstrittig“, wollte er nur zu der Causa sagen.