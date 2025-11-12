A German-Turk
From Kapfenberg! He is the new WAC coach
That was quick! Peter Pacult is no longer coach of the WAC. The 66-year-old only managed a single win in four Bundesliga games with the "Wolves" - that was not enough. According to "Krone" information, it will now be this man.
This is now the new man at the WAC: Ismail Atalan. The German-Turkish coached second division club Kapfenberg until the summer.
The 45-year-old made 28 appearances for the Styrians - with an average of 1.71 points.
Now it's official: Atalan will be officially presented on Thursday. After a few difficult seasons, the Kurdish-born coach led the Falcons to third place in the table, which earned him the 2nd Division Coach of the Year award.
"I am delighted to be returning to Austria and to be the new coach of Wolfsberger AC. The talks with the president were very constructive and also gave me a very good feeling on a personal level. I'm looking forward to getting to know the boys personally and getting started together with the Wolfsrudel."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
