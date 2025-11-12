Stromnetze: Wirtschaft befürchtet Kostenexplosion

Kostensteigerung bis zu 100 Prozent möglich

Er fordert nicht offensiv die Zusammenlegung von kleinen Netzen, betont aber: „Wir müssen rasch ins Handeln kommen. Es ist schon 5 nach 12.“ Denn eine Hochrechnung von Verhounigs Team sieht bis 2035 sogar Stromnetz-Mehrkosten von 100 Prozent auf die Steiermark zukommen. Grund ist der geplante Ausbau erneuerbarer Energieformen mit ihrer schwankenden Erzeugung. Umso unverständlicher ist es daher für die Wirtschaftsvertreter, dass Pumpspeicherkraftwerke, die das Netz stabilisieren könnten, mit aller Kraft verhindert werden.