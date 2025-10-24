Millionenschwere Abgabe? Warnung vor „Stromhammer“

NEOS-Klubobmann Niko Swatek ist jedenfalls bereits alarmiert: Die Energieversorger würden die Kosten sicher an die Kunden weitergeben, diese würden draufzahlen. In Summe könnte es seiner Berechnung nach – er legt dafür das Burgenland-Modell auf die Steiermark um – um mehr als vier Millionen Euro pro Jahr gehen. „Wir brauchen keine neue Abgabe, sondern endlich eine Entlastung durch niedrigere Strompreise“, fordert Swatek.