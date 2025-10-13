Wie dreiste Betrüger Ihr Bankkonto leer räumen

Vorsicht vor Nachrichten, die angeblich vom Finanzamt sind! Mit gefälschten SMS und WhatsApp sowie darauf folgenden Fake-Anrufen von der eigenen Bank ergaunern derzeit Kriminelle sensible Daten und viel Geld.
„Ihre Anmeldung für die Finanz-Online ID läuft bald ab!“ Mit SMS- oder WhatsApp-Nachrichten wie diesen versuchen findige Betrüger derzeit wieder vermehrt ihr Glück. Ihr einziges Ziel: Gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen oder heikle Daten zu stibitzen. Neben der Polizei warnt derzeit unter anderem auch die Volksbank in Tirol ihre Kunden vor dem gefinkelten Finanzamt-Schmäh.
Demnach werden potenzielle Opfer zunächst auf eine gefälschte Webseite gelockt, auf der sensible Informationen abgefragt werden. Wenig später trudelt dann am Handy eine Nachricht im Namen der Bank ein, die auf angeblich verdächtige Transaktionen am Konto hinweist und einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter ankündigt.
Zu realen Transaktionen verleitet
Dieser ruft dann tatsächlich an, behauptet, unbefugte Abbuchungen rückgängig machen zu können und drängt darauf, eine Fernwartungssoftware zu installieren. „Die Anrufer wirken hochprofessionell und überzeugen durch ihr zuvor gewonnenes Wissen über die angerufene Person. Diese wird schließlich zur Autorisierung von realen Transaktionen verleitet“, so die Warnung der Volksbank. Schneller als man glaubt, ist jede Menge Geld weg.
