20 Schneestangen von Vandalen herausgerissen

Herr, lass Hirn vom Himmel regnen! In Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) gab es leider wieder einmal einen „Klassiker“ ländlicher Zerstörungswut. In der Nacht zum Sonntag riss eine bislang unbekannte Täterschaft auf der L233 mehrere Verkehrseinrichtungen mutwillig aus der Verankerung“, heißt es seitens der Polizei.