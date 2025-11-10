Vorteilswelt
Zerstörungswut

20 Schneestangen von Vandalen herausgerissen

Tirol
10.11.2025 19:52
Symbolfoto(Bild: Birbaumer Christof)

Unbekannte Vandalen trieben in der Nacht auf Sonntag in Oberperfuss in Tirol ihr Unwesen. Die Täter rissen rund 20 Schneestangen aus und verstreuten sie neben der Straße. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.

Herr, lass Hirn vom Himmel regnen! In Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) gab es leider wieder einmal einen „Klassiker“ ländlicher Zerstörungswut. In der Nacht zum Sonntag riss eine bislang unbekannte Täterschaft auf der L233 mehrere Verkehrseinrichtungen mutwillig aus der Verankerung“, heißt es seitens der Polizei.

Polizei bittet um Hinweise
Rund 20 Leitpflöcke mit Schneestangen und Wildwarnern wurden neben der Fahrbahn und im Gebüsch verstreut aufgefunden. Zudem wurde eine Markerstange beschädigt. „Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt“, so die Ermittler.

Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kematen unter der Telefonnummer 059133-7115 erbeten.

Samuel Thurner
Tirol

