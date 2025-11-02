Vandalen demolierten Verkehrszeichen und Laterne

Mehr als ein Lausbubenstreich waren mehrere verbogene und gestohlene Verkehrszeichen sowie eine kaputte Straßenlaterne in Roppen (Bezirk Imst) in der Nacht auf Samstag. Die Polizei stellte drei Jugendliche.
In der Nacht auf Samstag wurden im Bereich Obbruck in Roppen zwei Verkehrszeichen verboten und ein weiteres gestohlen. Die Vandalen beschädigten obendrein eine Straßenlaterne.
Beamte der Polizeiinspektion Oetz nahm die Ermittlungen auf und konnte drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 als vermeintliche Täter ermitteln. Zudem stellten sie das gestohlene Verkehrszeichen sicher.
Bei einer ersten Befragung zeigte sich das Trio geständig. Sie wurden angezeigt.
