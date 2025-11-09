La Liga
Nil-number! Real Madrid disappoint without Alaba
Real Madrid, with David Alaba on the substitutes' bench, were held to a goalless draw in their away game at Rayo Vallecano.
The underdogs from the Madrid suburb put the favorites in trouble on several occasions. Although Real had chances to win, coach Xabi Alonso's side put in a disappointing performance overall. This left Real without a win at Rayo for the fourth year in a row.
Spain's record champions will nevertheless go into the international break as La Liga leaders. Barcelona had the chance to reduce the deficit in the evening game at Celta Vigo.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
