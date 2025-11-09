Rebuild! Max Verstappen starts from the pit lane

World championship battle already decided?

Verstappen's weak Saturday could already have been the decisive setback in the title fight, with championship rivals Lando Norris and Oscar Piastri in the McLaren taking first and fourth place on the grid. Before the Grand Prix, Verstappen is 39 points behind leader Norris, while Piastri is nine points behind his team rival. After the race weekend in Sao Paulo, Formula 1 continues in Las Vegas, Qatar and Abu Dhabi.