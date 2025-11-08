Promotion already fixed
2nd win in 2nd game ! Austria strong at U17 World Cup
Austria's U17 national soccer team has advanced to the knockout round of the World Cup in Qatar ahead of schedule!
Team boss Hermann Stadler's side defeated Mali 3:0 (1:0) and celebrated their second win in their second game in Doha. Johannes Moser scored from the penalty spot (36'), Hasan Deshishku (61') and Nicolas Jozepovic (94') for the ÖFB team, who were outnumbered from the 57th minute onwards.
Before the round of 16, the easiest group opponent on paper awaits on Tuesday with New Zealand. The highly-rated Malians were dangerous, but Austria missed their first compelling chances. Deshishku shot past the goal after Dominik Dobis' pass, completely unmarked (20').
Moser converts penalty safely
Dobis hit the outside of the net (23'), but a little later he skillfully took a penalty - as he had done against Saudi Arabia. Moser also converted it safely. The Mali coach had taken the so-called video challenge - a variation of the VAR - in vain.
Red for Mali's Samba Konare
After the break, Samba Konare recklessly tackled Dobis from behind and was initially shown a yellow card. Stadler's challenge was successful, however, and referee Steven Madrigal from Costa Rica decided on red after seeing the pictures (57').
Austria seized the momentum. Deshishku made it 2:0 from a switch move after a short hook into the middle. After Jakob Werner hit the crossbar, Nicolas Jozepovic scored with his head in stoppage time to make it 3:0.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
