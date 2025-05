Mercedes fährt auf steirische Lederfirma ab

Am Ledermarkt gibt es viele Importe aus Billigproduktionsländern, die sich nicht an Umweltvorschriften halten würden. Selbst bezeichnet sich Wollsdorf Leder als Unternehmen „mit dem weltweit geringsten CO2-Ausstoß in der Branche“. Dazu trage auch ein neuer Biomassekessel bei, der im April in Betrieb ging und mit Restholz aus der Region betrieben wird.