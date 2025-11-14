Volksanwalt erkämpfte Schulplatz für Timon (7)

Großer Erfolg für Volksanwalt Christoph Luisser (FPÖ) – und vor allem für den kleinen Timon aus Salzburg. Der siebenjährige Bub leidet an einer seltenen genetischen Beeinträchtigung, die es ihm unmöglich macht, mehr als 25 Wörter zu sprechen. Doch weil Timon trotz allem ein großes Bedürfnis nach Austausch und Kontakt mit anderen hat, war klar: Er muss Gebärdensprache lernen, um sich verständigen, Freundschaften schließen und am sozialen Leben teilhaben zu können.