For terror in Europe
Hamas weapons depot in Vienna unearthed
The Austrian authorities had been investigating suspected Hamas connections in Austria since the beginning of October. Now the investigators have succeeded in striking an important blow against terrorism.
This was triggered by a foiled Hamas attack in Germany at the beginning of October. The German authorities had uncovered a Berlin terror cell and several people were arrested, including three suspected Hamas members.
Weapons for attacks on Jewish institutions
As so-called foreign operatives of the Islamist Palestinian terrorist organization, Abed Al G., Wael F. M. and Ahamad I. are alleged to have procured an assault rifle, pistols and ammunition from Germany, among other things, according to the Federal Public Prosecutor's Office - the highest German prosecuting authority. "The weapons were to be used by Hamas for assassination attacks on Israeli or Jewish facilities in Germany," the authority said.
Hidden in a rented storage room
A stash of weapons has now also been unearthed in a rented storage room in Vienna. According to the Directorate of State Security and Intelligence (DSN), officers were able to seize a suitcase containing five handguns and ten magazines. It is also suspected that a group had brought weapons to Austria in order to have them ready for possible terrorist attacks in Europe.
39-year-old arrested in London
As part of the international investigative cooperation, a 39-year-old British citizen was also identified as a suspect. He is suspected of being closely linked to the weapons cache and the group, which operates throughout Europe. The 39-year-old was arrested in London on November 3, 2025.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.